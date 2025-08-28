Urologista gaúcho assume como membro titular mais jovem da Academia Nacional de Medicina 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O urologista André Kives Berger, coordenador da Medicina Robótica do Hospital Moinhos de Vento, tomou posse como novo acadêmico da Academia Nacional de Medicina. Ocupando a cadeira nº 69, Berger tornou-se o primeiro urologista fora do Rio de Janeiro a ser eleito membro titular e é o membro mais jovem a ocupar a posição.
O grupo reúne-se semanalmente com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da Medicina, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro em questões de saúde e de educação médica. Desde sua fundação, em 1829, sob o reinado de Dom Pedro I, a Academia Nacional de Medicina elegeu apenas 692 membros titulares.
Membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento desde 2007 e coordenador do Núcleo de Medicina Robótica da instituição, Berger reafirmou seu compromisso de contribuir para o avanço da ciência, da educação e da formação das novas gerações de médicos, sempre colocando o paciente no centro do cuidado. Além disso, colocou-se à disposição para colaborar com a expansão e a integração internacional da Academia.