Urologista gaúcho assume como membro titular mais jovem da Academia Nacional de Medicina 

Urologista André Kives Berger durante a posse no Rio de Janeiro. Hospital Moinhos de Vento / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O urologista André Kives Berger, coordenador da Medicina Robótica do Hospital Moinhos de Vento, tomou posse como novo acadêmico da Academia Nacional de Medicina. Ocupando a cadeira nº 69, Berger tornou-se o primeiro urologista fora do Rio de Janeiro a ser eleito membro titular e é o membro mais jovem a ocupar a posição.

O grupo reúne-se semanalmente com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da Medicina, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro em questões de saúde e de educação médica. Desde sua fundação, em 1829, sob o reinado de Dom Pedro I, a Academia Nacional de Medicina elegeu apenas 692 membros titulares.

Leia Mais Veja quais são os cinco países mais seguros do mundo e a posição do Brasil no ranking