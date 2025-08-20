Trump vai pintar muro do México para aumentar calor e impedir escalada de imigrantes

Secretária de Segurança Interna dos EUA anunciou a medida diante do muro. Secretary Kirsti Noem @Sec_Noem / X/Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o muro na fronteira com o México fosse pintado de preto. O objetivo é que a estrutura metálica absorva mais calor, fique mais quente e, assim, dificulte a entrada ilegal de imigrantes no território americano.

O anúncio foi feito pela secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, no X, nesta quarta-feira (20). Segundo ela, o muro faz parte das ações do governo americano para impedir o acesso de imigrantes ilegais.

"Alto demais para escalar. Estreito demais para passar. E agora, sob a orientação do presidente, ele será pintado de preto — tão quente ao toque que imigrantes ilegais nem tentarão.", escreveu no X.

Leia Mais Em imagens, os bastidores da reunião histórica que buscou definir o futuro da Ucrânia