Trump para o Nobel da Paz? Veja quem apoia

Entre os presidentes americanos que já receberam, estão Barack Obama e Jimmy Carter. SAUL LOEB / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo do Camboja anunciou nesta sexta-feira (1º) que indicará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz. O vice-primeiro-ministro Sun Chanthol destacou como motivo a intervenção direta do líder americano para interromper o recente conflito na fronteira com a Tailândia.

Em entrevistas recentes, Chanthol agradeceu publicamente ao presidente norte-americano por "trazer a paz" à região e afirmou que, por esse motivo, Trump merecia a indicação ao prestigiado prêmio.

Esta não é a primeira vez que o nome do republicano é cogitado para a honraria. Em junho, o Paquistão já havia manifestado a intenção de recomendar Trump pela atuação dele na mediação do conflito com a Índia. Recentemente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também revelou ter indicado o presidente para o prêmio.