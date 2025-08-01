Trump para o Nobel da Paz? Veja quem apoia

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O governo do Camboja anunciou nesta sexta-feira (1º) que indicará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz. O vice-primeiro-ministro Sun Chanthol destacou como motivo a intervenção direta do líder americano para interromper o recente conflito na fronteira com a Tailândia.
Em entrevistas recentes, Chanthol agradeceu publicamente ao presidente norte-americano por "trazer a paz" à região e afirmou que, por esse motivo, Trump merecia a indicação ao prestigiado prêmio.
Esta não é a primeira vez que o nome do republicano é cogitado para a honraria. Em junho, o Paquistão já havia manifestado a intenção de recomendar Trump pela atuação dele na mediação do conflito com a Índia. Recentemente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também revelou ter indicado o presidente para o prêmio.
O Nobel da Paz é a mais alta condecoração internacional concedida a indivíduos ou organizações que tenham realizado trabalhos notáveis pela paz mundial. Entre os laureados mais emblemáticos estão Nadia Murad, Malala Yousafzai, Barack Obama, Jimmy Carter, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, o Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King Jr., entre outros.