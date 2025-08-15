Trump escolhe seus ditadores favoritos

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e o americano, Donald Trump. Brendan Smialowski / AFP

Recheado de distorções convenientes e meias-verdades destinadas a agradar o chefe, Donald Trump, o Relatório de Direitos Humanos de 2024, publicado na última terça-feira (12) pelo Departamento de Estado americano, transformou o Brasil em um país supostamente hostil aos direitos humanos — ao mesmo tempo em que ameniza o tom ao se referir à proto-ditadura de El Salvador.

O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, no poder desde 2019, é uma espécie de Rodrigo Duterte latino-americano. Reduziu drasticamente os homicídios no país que já foi um dos mais violentos do continente, mas a que custo? Encarceramento em massa, prisões arbitrárias, denúncias de execuções extrajudiciais e ataques sistemáticos à liberdade de imprensa.

Hoje, 2% da população de El Salvador — cerca de 130 mil pessoas — está atrás das grades. É como se, proporcionalmente, 217 mil gaúchos, o equivalente ao município de Rio Grande, estivessem presos no Rio Grande do Sul.

Como outros populistas da região, Bukele também manobrou para eliminar o limite de reeleição presidencial, seguindo o roteiro de autoritarismo da vizinha Venezuela bolivariana. Seu governo é celebrado por Trump não só pela "eficiência" repressiva, mas também por sua utilidade geopolítica.

De acordo com o Democracy Index 2024, da revista The Economist, El Salvador despencou 24 posições desde que Bukele assumiu o poder, ocupando hoje o 95º lugar no ranking global da democracia. O Brasil, alvo do novo relatório americano, está 38 posições acima, em 57º lugar — uma diferença que desmonta qualquer narrativa técnica ou imparcial do Departamento de Estado.

Mas Trump não nutre simpatia por Bukele por causa de sua política de segurança. Na verdade, pouco importa o que acontece dentro de El Salvador — desde que o país sirva como barreira contra migrantes latinos e como depósito de deportados dos Estados Unidos. Bukele aceita o papel. E cobra caro por isso.