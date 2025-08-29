Trump empurrou a Índia para a órbita da China

Em fevereiro deste ano, o encontro entre Donald Trump e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. JIM WATSON / AFP

Se você acha que o mundo está preocupado com disputa tarifária entre Estados Unidos e Brasil, reveja seus conceitos. Do ponto de vista geopolítico, a tensão que realmente interessa é entre EUA e China. Essa é a grande disputa do século 21, que faz mover as placas tectônicas do sistema internacional.

Os EUA estariam enfrentando perda relativa de poder político, econômico e militar, e estaríamos vivendo um turbulento período de transição hegemônica.

Ninguém sabe se a ordem internacional será liderada pela China. Mas o fato é que o dragão asiático vem representando, na visão americana, uma ameaça à liderança dos EUA.

Nesse contexto, é importante prestar atenção à reunião que começa no domingo (31º), em Tianjin, onde Xi Jinping receberá Vladimir Putin e Narendra Modi, entre outros líderes. Trata-se da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai.

Foquemos em Modi, o presidente indiano, que, pela primeira vez em sete anos, irá à China. A relação entre os dois países estava congelada desde a guerra, nas alturas do Himalaia, há cinco anos.

China e Índia são dois gigantes - em território e população -, que disputam a liderança no sul da Ásia e no Oceano Índico. A China expande presença militar em países vizinhos, como Sri Lanka, Maldivas e Mianmar, o que gera receio de cerco estratégico na Índia, que, por sua vez, busca contrabalançar essa influência com sua própria diplomacia e presença naval. Os dois divergem não só no campo estratégico, mas em valores políticos: a Índia enfatiza a democracia, enquanto a China reforça o modelo iliberal.

Do ponto de vista militar, a China é próxima do Paquistão, rival histórico da Índia, inclusive fornecendo armamentos. De olho nessa rivalidade, os EUA, por anos, vêm investindo em Modi como contraponto à ascensão chinesa.