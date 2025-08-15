Trump e Putin já estão no Alasca: o que se sabe sobre o encontro que pode levar a um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Os presidentes americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, já estão em Anchorage, no Alasca. Os dois líderes estarão reunidos para um encontro para negociações de um possível cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. A reunião está marcada para as 11h30 no horário local (16h30 em Brasília), sendo este o sétimo encontro presencial entre os dois.
A bordo do Air Force One, a caminho do Alasca, Trump manifestou seu desejo por um acordo rápido:
— Quero ver um cessar-fogo rapidamente. Não sei se será hoje, mas não ficarei feliz se não for hoje.
O presidente americano já deixou claro que seu principal objetivo no encontro será pressionar Putin para que aceite um cessar-fogo imediato.
Embora o foco das discussões seja a situação na Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, não participará da reunião. Recentemente, o líder de Kiev expressou publicamente sua confiança no apoio americano, declarando que "contará com a América" neste processo.
Há analistas que apontam que as negociações podem durar entre seis e sete horas. Trump foi enfático ao afirmar que abandonará o encontro caso considere que as discussões não estão sendo produtivas. Por outro lado, se o diálogo evoluir positivamente, o presidente americano já sugeriu a possibilidade de organizar uma futura reunião trilateral que inclua Zelensky.
Quem estará presente:
A comitiva russa inclui importantes nomes como
- Sergei Lavrov (ministro das Relações Exteriores);
- Yuri Ushakov (conselheiro de Política Externa);
- Andrei Belousov (ministro da Defesa);
- Kirill Dmitriev (diretor-chefe do Fundo de Investimentos); e
- Anton Siluanov (ministro das Finanças).
Do lado americano, além de Trump, participam:
- Marco Rubio (secretário de Estado);
- John Ratcliffe (diretor da CIA);
- Steve Witkoff (enviado especial);
- Scott Bessent (secretário do Tesouro); e
- Howard Lutnick (secretário do Comércio).
A presença de tantas autoridades ligadas às áreas econômica e de segurança em ambas as delegações chama a atenção dos observadores internacionais. Kirill Dmitriev, diretor-chefe do Fundo de Investimentos russo, adiantou à agência estatal RIA que a pauta também incluirá a restauração das relações entre Rússia e Estados Unidos.
Últimas tentativas
Essa não é a primeira vez que conversas tentam chegar a um processo de cessar-fogo e até mesmo um acordo de paz. Em junho, em Istambul, ocorreram rodadas de reuniões que fracassaram diante das exigências russas: reconhecimento da anexação da Crimeia e de partes do leste da Ucrânia, além da retirada das tropas ucranianas dessas regiões — condições rejeitadas por Kiev e seus aliados ocidentais. Fontes próximas ao Kremlin indicam que Putin não cederá às pressões e mantém o objetivo de consolidar o controle sobre os territórios ocupados.