Trump e Putin já estão no Alasca: o que se sabe sobre o encontro que pode levar a um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia

Air Force One, o avião presidencial americano, chegando em Anchorage, no Alasca. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os presidentes americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, já estão em Anchorage, no Alasca. Os dois líderes estarão reunidos para um encontro para negociações de um possível cessar-fogo no conflito com a Ucrânia. A reunião está marcada para as 11h30 no horário local (16h30 em Brasília), sendo este o sétimo encontro presencial entre os dois.

A bordo do Air Force One, a caminho do Alasca, Trump manifestou seu desejo por um acordo rápido:

— Quero ver um cessar-fogo rapidamente. Não sei se será hoje, mas não ficarei feliz se não for hoje.

O presidente americano já deixou claro que seu principal objetivo no encontro será pressionar Putin para que aceite um cessar-fogo imediato.

Embora o foco das discussões seja a situação na Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, não participará da reunião. Recentemente, o líder de Kiev expressou publicamente sua confiança no apoio americano, declarando que "contará com a América" neste processo.

Há analistas que apontam que as negociações podem durar entre seis e sete horas. Trump foi enfático ao afirmar que abandonará o encontro caso considere que as discussões não estão sendo produtivas. Por outro lado, se o diálogo evoluir positivamente, o presidente americano já sugeriu a possibilidade de organizar uma futura reunião trilateral que inclua Zelensky.

Quem estará presente:

A comitiva russa inclui importantes nomes como

Sergei Lavrov (ministro das Relações Exteriores);

Yuri Ushakov (conselheiro de Política Externa);

Andrei Belousov (ministro da Defesa);

Kirill Dmitriev (diretor-chefe do Fundo de Investimentos); e

Anton Siluanov (ministro das Finanças).

Do lado americano, além de Trump, participam:

Marco Rubio (secretário de Estado);

John Ratcliffe (diretor da CIA);

Steve Witkoff (enviado especial);

Scott Bessent (secretário do Tesouro); e

Howard Lutnick (secretário do Comércio).

A presença de tantas autoridades ligadas às áreas econômica e de segurança em ambas as delegações chama a atenção dos observadores internacionais. Kirill Dmitriev, diretor-chefe do Fundo de Investimentos russo, adiantou à agência estatal RIA que a pauta também incluirá a restauração das relações entre Rússia e Estados Unidos.

Leia Mais Sem Evo Morales nas urnas, eleição da Bolívia não tem candidato favorito

Últimas tentativas