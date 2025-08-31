Seminário da Câmara na Expointer que vai valorizar entidades que atuaram durante a enchente é adiado

Expointer foi oficialmente aberta neste sábado (30). Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em razão da reunião da CPMI do INSS, marcada para segunda-feira (1º), o Seminário “Unidos pela Reconstrução do Rio Grande do Sul”, realizado durante a Expointer pela Câmara dos Deputados, foi transferido para a próxima sexta-feira (5).

Inicialmente previsto para segunda-feira, o evento teve a data alterada por decisão conjunta do coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre os Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul, deputado Marcel van Hattem (NOVO), e do relator, deputado Pompeo de Mattos (PDT), em função da realização da reunião da CPMI. A iniciativa do evento durante a Expointer é da própria Comissão.

Agora agendado para sexta-feira, o seminário reunirá representantes de entidades privadas e organizações da sociedade civil que desempenharam um papel fundamental no enfrentamento à crise humanitária provocada pelas enchentes de 2024.