Sem Evo Morales nas urnas, eleição da Bolívia não tem candidato favorito

Manifestação de apoiadores de Morales que votarão nulo. JORGE BERNAL / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Bolívia vai às urnas no próximo domingo (17) sem o nome do ex-presidente Evo Morales nas cédulas ou com um candidato "apadrinhado". A falta do líder bolivariano no pleito eleitoral, os problemas econômicos e a divisão política no país criam um cenário de incertezas, sem um favorito claro ou um provável vencedor definido.

A questão econômica aparece como um dos principais problemas do país e pauta majoritária da opinião pública. Segundo Eduardo Ernesto Filippi, professor Titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da UFRGS, a situação se desdobra em dois aspectos:

— Os problemas da Bolívia são típicos problemas latino-americanos. A instabilidade política não é a única causa; há uma desigualdade histórica entre aquilo que se chama do povo dos Andes, e o pessoal da planície. Uma coisa é o pessoal do El Alto, de La Paz, de Cochabamba e por aí vai e outra coisa é ou são as elites agrárias ditas liberais da região de Santa Cruz da La Sierra, da região chamada do Pando. Além disso, há uma grande dependência da Bolívia em relação a alguns produtos de exportação.

Esta é a primeira vez desde 2005 que Evo Morales não estará nas urnas. Ele foi presidente por três mandatos (2006-2019) e depois apadrinhou o atual presidente, Luis Arce (2020-2025), mas que recentemente romperam a aliança diante de questões políticas. Morales foi proibido de se candidatar e o Partido Ação Nacional Boliviano não recebeu autorização do Tribunal Supremo Eleitoral.

— Essa decisão foi festejada pela centro-direita, pela direita liberal e pelas oligarquias, mas também por parte da esquerda que quer se desvencilhar dessa imagem do 'índio cocaleiro' associada a Morales. Ele sem dúvida foi uma personagem importante, mas nos últimos anos seu protagonismo diminuiu em favor de outras lideranças — analisa Filippi.

O atual cenário eleitoral apresenta candidatos a maioria de direita. As pesquisas apontam Samuel Medina, da chapa de direita Aliança pela Unidade, como líder. Outros nomes relevantes são Jorge Quiroga (Liberdade e Democracia, direita), Manfred Reyes (Autonomia para a Bolívia - Súmate, centro-direita), Andrónico Rodríguez (Aliança Popular, esquerda) e Eduardo del Castillo (Movimento ao Socialismo).

— Há dois candidatos de direita, um mais conservador e outro antissistêmico, disputando votos. Andrónico Rodríguez é o único da esquerda. Se houver segundo turno, é possível que dois candidatos de direita se enfrentem. Jorge Quiroga já foi presidente e personifica a oposição a Morales e Arce. Medina é mais liberal economicamente, defende privatizações. Já Rodríguez busca manter parte do legado socialista, mas sem o vínculo forte com Morales.