RS terá centro de referência em estudos sobre mudanças climáticas  

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O governo do RS lança nesta quarta-feira (13) o Centro de Referência Internacional em Assuntos Relacionados às Mudanças Climáticas (Criec). Com orçamento de R$ 34 milhões, a iniciativa tem o objetivo de promover soluções para adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos seus efeitos.
Dentro do Centro, serão aplicados editais, sendo o primeiro voltado a pesquisas sobre o tema. Outros dois editais ainda estão previstos após o início dos trabalhos.
— Este é um projeto estruturante do Plano Rio Grande e uma importante entrega do Estado à população gaúcha. Trabalhamos para ser referência positiva em adaptação e preparação frente às mudanças climáticas, e o Criec vem ao encontro deste objetivo — explica a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do Estado, Simone Stülp.
O Centro vai funcionar, em um primeiro momento, dentro de uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT) ainda a ser definida pela SICT. A partir do ano que vem, funcionará junto ao Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Segird), que faz parte da Defesa Civil.