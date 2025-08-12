RS terá centro de referência em estudos sobre mudanças climáticas  

Iniciativa está sendo desenvolvida pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do RS. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo do RS lança nesta quarta-feira (13) o Centro de Referência Internacional em Assuntos Relacionados às Mudanças Climáticas (Criec). Com orçamento de R$ 34 milhões, a iniciativa tem o objetivo de promover soluções para adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos seus efeitos.

Dentro do Centro, serão aplicados editais, sendo o primeiro voltado a pesquisas sobre o tema. Outros dois editais ainda estão previstos após o início dos trabalhos.

— Este é um projeto estruturante do Plano Rio Grande e uma importante entrega do Estado à população gaúcha. Trabalhamos para ser referência positiva em adaptação e preparação frente às mudanças climáticas, e o Criec vem ao encontro deste objetivo — explica a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do Estado, Simone Stülp.