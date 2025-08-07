RS tem a CNH mais cara do Brasil, aponta Ministério dos Transportes

Rio Grande do Sul é o Estado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais cara do Brasil. Porthus Junior / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um levantamento divulgado pelo Ministério dos Transportes nesta quarta-feira (6) revelou que o Rio Grande do Sul é o Estado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais cara do Brasil. Para obter o documento na categoria AB (carro e moto), os gaúchos precisam desembolsar, em média, R$ 4.951,35.

O ranking, baseado em dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), mostra os seguintes Estados com os valores mais altos:

Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35 Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95 Bahia: R$ 4.120,75 Minas Gerais: R$ 3.968,15 Santa Catarina: R$ 3.906,90

No outro extremo, a Paraíba (PB) tem a CNH mais acessível, com custo médio de R$ 1.950,40.

Ranking divulgado pelo governo federal. Ministério dos Transportes / Divulgação