RS tem a CNH mais cara do Brasil, aponta Ministério dos Transportes

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Um levantamento divulgado pelo Ministério dos Transportes nesta quarta-feira (6) revelou que o Rio Grande do Sul é o Estado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais cara do Brasil. Para obter o documento na categoria AB (carro e moto), os gaúchos precisam desembolsar, em média, R$ 4.951,35.
O ranking, baseado em dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), mostra os seguintes Estados com os valores mais altos:
- Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35
- Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95
- Bahia: R$ 4.120,75
- Minas Gerais: R$ 3.968,15
- Santa Catarina: R$ 3.906,90
No outro extremo, a Paraíba (PB) tem a CNH mais acessível, com custo médio de R$ 1.950,40.
A divulgação do ranking coincide com o debate sobre uma nova proposta do governo federal que pretende dispensar as aulas em autoescolas para a obtenção da CNH. O objetivo é flexibilizar a formação de condutores, reduzir a burocracia e tornar o processo mais acessível, especialmente para populações de baixa renda. Segundo o governo, o alto custo é um dos principais obstáculos que afasta brasileiros da habilitação.