RS e outros 18 Estados assinam carta em apoio à realização da COP30 em Belém

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Diante da pressão de alguns países-partes para a mudança do local da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e da crise de hospedagem na capital paraense, 19 Estados reiteraram seu apoio à realização do evento em Belém (PA). Os representantes, incluindo o RS, assinaram uma carta durante o Fórum Nacional de Governadores, realizado nesta quarta-feira (13), na capital paraense.
O documento ressalta o simbolismo de realizar a convenção do clima na Amazônia e manifesta confiança nos preparativos logísticos para a cidade sediar a reunião.
— Os entes subnacionais estão entre os principais responsáveis pela implementação dos acordos climáticos, ao lado de grupos como o setor privado, a academia e a sociedade civil — disse presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago.
O embaixador também apresentou as principais pautas da presidência brasileira durante o evento, com destaque para a Agenda de Ação da COP30.
Assinaram o documento:
- Governador Gladson Cameli (Acre);
- Governador em exercício Ronaldo Lessa (Alagoas);
- Governador Clécio Luís (Amapá);
- Governador Wilson Lima (Amazonas);
- Vice-governadora Jade Romero (Ceará);
- Governador Renato Casagrande (Espírito Santo);
- Vice-governador Daniel Vilela (Goiás);
- Governador Mauro Mendes (Mato Grosso);
- Governador em exercício Barbosinha (Mato Grosso do Sul);
- Governador Helder Barbalho (Pará);
- Vice-governador Lucas Ribeiro (Paraíba);
- Governadora Raquel Lyra (Pernambuco);
- Governador Cláudio Castro (Rio de Janeiro);
- Governadora Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte);
- Vice-governador Gabriel Souza (Rio Grande do Sul);
- Vice-governador Sérgio Gonçalves (Rondônia);
- Vice-governador Felício Ramuth (São Paulo);
- Governador Fábio Mitidieri (Sergipe); e
- Governador Wanderlei Barbosa (Tocantins).
Uma reunião do Bureau, que reúne a organização da COP30, delegações e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), que estava marcada para esta quinta-feira (14), porém foi transferida por pedido da própria Bureau. Uma nova data ainda não foi definida.