RS e outros 18 Estados assinam carta em apoio à realização da COP30 em Belém

Encontro entre representantes dos Estados estiveram em Belém nesta quarta-feira (13). Rafael Medelima / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diante da pressão de alguns países-partes para a mudança do local da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e da crise de hospedagem na capital paraense, 19 Estados reiteraram seu apoio à realização do evento em Belém (PA). Os representantes, incluindo o RS, assinaram uma carta durante o Fórum Nacional de Governadores, realizado nesta quarta-feira (13), na capital paraense.

O documento ressalta o simbolismo de realizar a convenção do clima na Amazônia e manifesta confiança nos preparativos logísticos para a cidade sediar a reunião.

— Os entes subnacionais estão entre os principais responsáveis pela implementação dos acordos climáticos, ao lado de grupos como o setor privado, a academia e a sociedade civil — disse presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago.

O embaixador também apresentou as principais pautas da presidência brasileira durante o evento, com destaque para a Agenda de Ação da COP30.

Assinaram o documento:

Governador Gladson Cameli (Acre);

Governador em exercício Ronaldo Lessa (Alagoas);

Governador Clécio Luís (Amapá);

Governador Wilson Lima (Amazonas);

Vice-governadora Jade Romero (Ceará);

Governador Renato Casagrande (Espírito Santo);

Vice-governador Daniel Vilela (Goiás);

Governador Mauro Mendes (Mato Grosso);

Governador em exercício Barbosinha (Mato Grosso do Sul);

Governador Helder Barbalho (Pará);

Vice-governador Lucas Ribeiro (Paraíba);

Governadora Raquel Lyra (Pernambuco);

Governador Cláudio Castro (Rio de Janeiro);

Governadora Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte);

Vice-governador Gabriel Souza (Rio Grande do Sul);

Vice-governador Sérgio Gonçalves (Rondônia);

Vice-governador Felício Ramuth (São Paulo);

Governador Fábio Mitidieri (Sergipe); e

Governador Wanderlei Barbosa (Tocantins).