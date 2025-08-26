RS assina carta de intenções com Embratur para promover o Estado como destino turístico

O governo gaúcho assina, nesta terça-feira (26), uma carta de intenções com a Embratur com o objetivo de promover o Estado como destino para turistas e investidores internacionais.
A parceria da Invest RS e da Secretaria de Turismo (Setur) ocorre por meio do Plano Brasis, que tem como objetivo reposicionar e fortalecer a identidade do país, ampliando a presença dos destinos turísticos brasileiros no mundo até 2027. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado brasileiro a assinar a carta de intenções.
Os Estados receberam, neste mês, um diagnóstico sobre as características de cada região, e, a partir dos documentos, alinham estratégias e planos de ação para potencializar a atração de turistas internacionais.
A assinatura do termo ocorre nesta tarde em Brasília.
O principal objetivo do acordo é unir a expertise da Embratur em promoção internacional com o conhecimento da Invest RS. Mais do que atrair visitantes estrangeiros, a colaboração busca fomentar novos investimentos em setores como aviação, hotelaria e eventos.
— Essa iniciativa fortalece a competitividade do Estado, amplia a geração de emprego e renda e consolida o turismo como vitrine para mostrar ao mundo o potencial gaúcho de desenvolvimento econômico e social. O RS é um destino estratégico para visitar, investir e residir — disse o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki
A Invest RS planeja desenvolver a iniciativa em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Transforma RS e o Sebrae RS, além da Setur.
— Cada vez mais o turismo tem se mostrado uma matriz econômica importante e como tal precisa acompanhar a evolução do mercado como uma verdadeira indústria. A Invest RS surge como um elo extremamente importante neste cenário e certamente com a Embratur serão fundamentais para promoção internacional — afirmou o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini.
Presidente da Embratur, Marcelo Freixo evidenciou que a união de forças contribuirá para o desenvolvimento e a reconstrução da imagem turística no estado.
Com esta Carta de Intenções daremos o pontapé inicial em uma colaboração que promete gerar muitos frutos, fortalecendo a presença do Rio Grande do Sul no mapa do turismo mundial e abrindo novas frentes para o desenvolvimento econômico e social do estado”, disse.