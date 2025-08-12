Reitora da UFRGS vai à Assembleia Legislativa defender campus na Serra

Segundo a reitora, atualmente já há a garantia dos recursos financeiros e humanos. Félix Zucco / Agencia RBS

A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) estará na Assembleia Legislativa do RS na próxima segunda-feira (18) para defender a criação do polo da instituição na Serra Gaúcha.

Segundo a reitora Márcia Barbosa, o Estado enfrenta, atualmente, desafios em mudanças climáticas, problemas relacionados ao desempenho educacional e uma guerra tarifária que afetam a economia industrial, agrícola e aspectos sociais e culturais. A Universidade poderia atuar, junto ao Estado, neste enfrentamento:

— A UFRGS na Serra representa trazer para a região nossa expertise em ensino, pesquisa e extensão, com um olhar internacionalizado, para uma área com carência histórica de vagas públicas no ensino superior Estamos propondo um novo modelo de universidade, mais conectada e ágil em sua interação com a sociedade — explicou Márcia à coluna.

Segundo Márcia, atualmente já há a garantia dos recursos financeiros e humanos para implementação e do primeiro ano de orçamento adicional, mas ainda é necessário garantir o orçamento para além de 2026.

— Precisamos assegurar o apoio de todas as frentes políticas do estado. Este precisa ser um projeto da gente do Rio Grande do Sul. A garantia dos recursos precisa ser independente da eleição do próximo ano. É um projeto de Estado e assim precisa ser entendido.

A partir de agora, será encaminhado ao Conselho Universitário da UFRGS (Consun), ainda neste mês, o projeto mais ágil na sua relação com a sociedade e com um projeto acadêmico inovador.

— Esta nova UFRGS não compete com o campus sede, pois são outros recursos humanos e orçamentários. Mas é uma oportunidade para docentes, discentes e técnicos-administrativos em educação criarem mais projetos com uma região efervescente do Estado. A UFRGS na Serra é boa para o RS, mas também é boa para a UFRGS.