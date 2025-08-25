Referência mundial em Sociologia do Direito, jurista italiano receberá Honoris Causa da Unilasalle

Warko / CC BY-SA 3.0

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma referência mundial na Sociologia do Direito, o jurista italiano Luigi Ferrajoli receberá da Universidade La Salle o título de Doutor Honoris Causa. A entrega ocorrerá durante o VIII Congresso Sociology of Law, considerado um dos maiores encontros da Sociologia Jurídica na América Latina, que ocorrerá entre os dias 3 e 5 de setembro.

O evento deste ano terá como tema Direito e Sociedade Latino-Americana Frente às Mudanças Climáticas e reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater os impactos jurídicos e sociais da crise climática.

Ferrajoli é conhecido por desenvolver a teoria do garantismo jurídico, que enfatiza a importância das garantias penais e processuais para proteger os direitos individuais e limitar o poder punitivo do Estado. Durante o congresso, o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI) também oficializará a criação da Cátedra Ferrajoli.

Demais atividades

Durante o evento, as discussões reunirão autoridades nacionais e internacionais, incluindo especialistas de países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Portugal e Uruguai, além de pesquisadores de diversas regiões do Brasil. Entre os destaques estão Angélica Cuéllar Vázquez, professora da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), e João Pedroso, jurista e sociólogo português, professor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

O evento é aberto ao público, mediante inscrição prévia, que pode ser realizada domingo (31) no site oficial do evento. O VIII Congresso Sociology of Law é realizado pela Universidade La Salle em parceria com o Research Committee on Sociology of Law da International Sociological Association.