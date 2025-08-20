Receita Federal ficou mais de uma hora na escada do avião americano conversando com a tripulação; veja a linha do tempo

Aeronave na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Salgado Filho. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Às 17h13min de terça-feira (19), um Boeing C-32B branco sem prefixo — identificado apenas por uma pequena bandeira americana na lateral — aterrissou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O avião, que daria suporte a uma missão diplomática — como confirmado pela Embaixada dos EUA à coluna—, permaneceu em território gaúcho até por volta das 20h, partindo, então, para São Paulo.

Alguns fatos chamaram atenção: a Receita Federal permaneceu cerca de uma hora e meia na escada da aeronave, conversando com parte da tripulação. Este e outros momentos curiosos foram registrados pelo repórter fotográfico de Zero Hora André Ávila.

Linha do tempo do evento:

17h13min — A aeronave pousa na pista do aeroporto Salgado Filho;

17h32min — A tripulação abre as portas do avião;

17h37min — Desce parte da tripulação, carregando mochilas e malas. Chama a atenção que alguns membros vestiam roupas civis, enquanto outros usavam indumentárias que remetiam a artigos militares. Algumas malas também sugeriam uso militar;

17h41min — A Receita Federal faz o primeiro contato com a tripulação. Destaca-se que eles permaneceram em contato com a tripulação por cerca de uma hora e meia. Pelos gestos, falas e conversas por aparelhos celulares, aparentava haver divergências na recepção aos americanos em solo brasileiro;

19h11min — Os funcionários da Receita deixam a aeronave.

A coluna questionou a Receita Federal sobre quais foram os trâmites realizados e se houve divergências ou desentendimentos, e aguarda retorno.

Operação contou com conhecimento do governo brasileiro

Conforme a Embaixada dos EUA no Brasil, a aeronave prestava apoio a uma missão diplomática do país em território brasileiro. Mais cedo, a Polícia Federal também confirmou à coluna que a operação contou com acompanhamento do órgão, que realizou procedimentos de migração, como a verificação de documentos e da lista de passageiros.