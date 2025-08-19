Quem são os milicianos venezuelanos e por que mais de 4 milhões foram mobilizados por Maduro

O grupo foi expandido por Maduro e se tornou um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB). ZURIMAR CAMPOS / Venezuelan Presidency

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, informou na segunda-feira (18) que irá mobilizar 4,5 milhões de milicianos. O objetivo seria uma resposta ao que chamou de "ameaças" dos Estados Unidos.

Recentemente, o governo do presidente Donald Trump anunciou uma recompensa de US$ 25 milhões para informações que levem à captura de Maduro. O valor posteriormente foi dobrado.

Mas afinal, o que é a chamada Milícia Bolivariana?

Criada em 2009 por Hugo Chávez, o grupo foi expandido por Maduro e se tornou um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB). Chama a atenção o fato de que este não é um grupo irregular, paraestatal, mas oficial. O grupo atua como um apoio ao exército na "defesa da nação". Trata-se de uma força de civis armados, organizada e treinada pelo governo.

O grupo consiste em uma força ideologicamente alinhada ao regime de Maduro. Seus membros são, em sua maioria, civis — principalmente funcionários públicos, integrantes do partido governista PSUV, trabalhadores e estudantes. Eles recebem treinamento militar e estão organizados por local de trabalho, universidade ou comunidade.

O governo venezuelano os define como "componente popular" das forças armadas, criada para defender a pátria. A ideia é que a população esteja preparada para resistir a uma eventual invasão estrangeira — em especial dos Estados Unidos.

A milícia age como um mecanismo de controle social e dissuasão de possíveis opositores. Sua mobilização busca transmitir uma mensagem clara para a oposição de que o governo está disposto a usar a força para manter a ordem a seu favor e reprimir protesto. O movimento também busca criar uma narrativa de unidade nacional contra um inimigo comum.

Os milicianos são encarregados de vigiar e defender instalações consideradas vitais, como usinas de energia elétrica, pontes, oleodutos, refinarias de petróleo e instalações de comunicação. Também são mobilizados para ocupar espaços públicos e marchar em demonstrações de força do governo.

Leia Mais Encontro entre Noboa e Lula interrompe hiato de quase 18 anos da última visita de um presidente do Equador ao Brasil

O movimento é fortemente criticado pela comunidade internacional. Alguns órgãos veem a milícia como a paramilitarização do chavismo-madurismo. Há suspeitas de envolvimento em violações de direitos humanos.

Mobilização chama a atenção

Segundo dados oficiais, a Milícia Bolivariana conta com aproximadamente 5 milhões de reservistas. Maduro mobilizou 4,5 milhões, ou seja, quase todos.

O número chama a atenção, já que, de acordo com projeções do Banco Mundial e do Instituto Nacional de Estatística da Venezuela (INE), a população dentro do território venezuelano é estimada entre 28 e 30 milhões de habitantes. Ou seja, os mobilizados representam cerca de 15% de todo o país.