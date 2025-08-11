Quem foi Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante ato político em junho

Uribe era um dos principais opositores do atual presidente Gustavo Petro. Raul ARBOLEDA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Morreu nesta segunda-feira (11) o senador de direita Miguel Uribe, então pré-candidato à presidência da Colômbia. Ele faleceu em decorrência de um atentado durante um ato político em Bogotá, no qual foi baleado. Uribe era um dos principais opositores do atual presidente Gustavo Petro e despontava como um nome importante para o pleito eleitoral de maio do próximo ano.

Uribe pertencia ao partido Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe, que governou a Colômbia entre 2002 e 2010. Apesar do sobrenome em comum, os dois não tinham parentesco.

O ex-senador vinha de uma família profundamente ligada à política. Era neto de Julio César Turbay Ayala, presidente da Colômbia entre 1978 e 1982, e filho de Diana Turbay, jornalista que, segundo a mídia local, foi sequestrada e morta por ordem do narcotraficante Pablo Escobar.

Nascido em Bogotá, em 1986, Miguel Uribe era formado em Direito, com mestrado em Políticas Públicas pela Universidad de los Andes e em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira política em 2012, quando foi eleito vereador da capital pelo Partido Liberal Colombiano.

Ainda no âmbito municipal, aos 25 anos, passou a integrar o Conselho Municipal, sendo eleito presidente em 2014. Um de seus principais feitos nesse período foi o impulso a um acordo que criou um sistema público de informação para que os cidadãos pudessem acompanhar obras de valorização, incluindo seus custos, cronogramas, contratados e avanços.

De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, desde o início de sua trajetória política, Uribe foi um opositor contundente à administração de Gustavo Petro, especialmente em pautas relacionadas à gestão de resíduos, controle do espaço público e políticas sociais.

Em 2016, com apenas 30 anos, foi nomeado secretário de Governo durante o segundo mandato do então prefeito Enrique Peñalosa, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo na história de Bogotá.

Ainda na prefeitura, foi um dos principais articuladores da criação da Secretaria de Segurança, Convivência e Justiça. Outro marco de sua atuação foi o desmantelamento de áreas de alta criminalidade na capital.

Sua projeção internacional veio pouco tempo depois: em 2018, foi reconhecido pela organização One Young World como um dos 10 jovens políticos mais influentes do mundo.

No ano seguinte, em 2019, concorreu à prefeitura de Bogotá, mas não foi eleito. Sua campanha teve como eixos centrais a segurança, a legalidade e os valores tradicionais. Ficou em quarto lugar na disputa.