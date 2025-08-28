Quem é Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes acusado de vazamento de informações do TSE

Tagliaferro atuou em um núcleo de inteligência da Corte e chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do TSE Alejandro Zambrana / TSE

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), requereu ao Ministério da Justiça a extradição de Eduardo Tagliaferro da Itália para o Brasil. Ele foi seu assessor quando o magistrado presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Recentemente, Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo vazamento de conversas entre servidores do STF e do TSE que assessoravam diretamente Moraes em 2022, quando o magistrado presidia a Corte Eleitoral.

O ex-assessor é acusado dos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação penal sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito.

Nesta quinta-feira (28), ele confirmou que participará por videoconferência de audiência da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado, agendada para terça-feira (2), a partir das 11 horas.

Quem é Tagliaferro

Tagliaferro é perito digital, formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Paulista (Unip). Também é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Ele atuou em um núcleo de inteligência da Corte e chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do TSE. O órgão tinha a função de combater fake news relacionadas ao processo eleitoral, em especial os ataques às urnas eletrônicas, além de monitorar as redes sociais e a checar publicações que pudessem ser consideradas irregulares.

Informações vazadas

Ainda no ano passado, o jornal Folha de S. Paulo divulgou informações de que, enquanto presidia a Corte Eleitoral, Moraes teria solicitado relatórios à AEED com o objetivo de utilizar as informações em inquéritos que conduzia no STF.

Logo após a divulgação das informações, a Polícia Federal iniciou um inquérito para apurar o responsável pelo vazamento dos diálogos. Tagliaferro foi indiciado em abril deste ano por violação de sigilo funcional. A defesa negou que ele tenha vazado as conversas.

Ainda em abril de 2025, reportagens do jornal Gazeta do Povo divulgaram uma série de mensagens de Tagliaferro, nas quais expressou o desejo de contar o que viu durante o período em que assessorou Moraes. Segundo o jornal, as mensagens revelavam, em especial, que Tagliaferro tinha medo do ex-chefe.