Quatro gaúchos integram grupo de brasileiros que alcançou, de motocicleta, o topo do mundo

Motociclistas gaúchos em Umling La, na Índia. Foto: Arquivo pessoal

Quatro gaúchos estão os sete aventureiros que compõem o que, até onde se tem registro, o primeiro grupo de motociclistas brasileiros a chegar ao passo mais alto do mundo.

O local está a 5.798 metros do nível do mar, em Umling La, na Índia, a alguns quilômetros da fronteira com a China. Para efeito de comparação, o ponto fica cerca de 500 metros acima do campo base do Everest.

O ponto foi aberto a estrangeiros em 2024.

Os motociclistas gaúchos são: o empresário Vagner Cielo, o policial civil Fábio Crestani, o oficial da reserva da Brigada Militar Neviton Custódio, e o jornalista Marcelo Rech, colunista de ZH.

Na imagem, os sete brasileiros e o guia indiano. Foto: Arquivo pessoal

Os demais brasileiros são José Roberto de Oliveira, Antonio Lincoln Berrocal e Custódio da Silva Junior. Eles foram acompanhados pelo guia indiano Mohammad Irshad.

Foram 14 dias de aventura.

O trecho que leva ao passo só foi aberto recentemente a estrangeiros devido à localização estratégica. Antes, era uma rodovia de uso exclusivo militar.

- Não é uma jornada simples se chegar ao topo. Da cidadezinha de Hanle, onde pernoitamos, são 35 quilômetros em off, por vezes com barro e pedras, e 35 quilômetros em asfalto, sempre com vistas de tirar o fôlego. O ar rarefeito, aliás, não recomenda que se fique mais de 20 minutos admirando os picos nevados do grandioso Himalaia. É um território dos fortes, dos iaques, dos mosteiros budistas e de um céu de azul profundo - escreveu Rech em seu perfil no Instagram.