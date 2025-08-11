Projeto que prevê investimento de R$ 44 milhões para produtores do pampa é finalista em premiação nacional

Proposta já beneficia uma rede de 406 propriedades rurais já certificadas. Alianza Mais / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O projeto Alianza Mais, que prevê investimentos de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) até 2028 para produtores do bioma pampa, foi selecionado como finalista da categoria biodiversidade do GRI Awards Infrastructure Brazil 2025, um dos principais reconhecimentos a iniciativas de desenvolvimento sustentável no país.

Desenvolvido pela Associação para Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil) em parceria com a Alianza del Pastizal e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o projeto busca oferecer assistência técnica, incentivos e financiamento aos modelos que aliem maior produtividade para a agropecuária associados à conservação da biodiversidade do pampa.

A proposta já beneficia uma rede de 406 propriedades rurais já certificadas, compreendendo 278 mil hectares de pastagens nativas (com 119 mil hectares efetivamente preservados). No trabalho realizado desde o ano passado, já houve o registro de 244 espécies de aves monitoradas, 15 delas ameaçadas de extinção.

Ainda por meio da parceria entre a SAVE Brasil e o BRDE, será disponibilizado uma linha de crédito especial durante o programa, com incentivo à fundo perdido (blended finance) para viabilizar investimentos em modelos de produção inovadores e sustentáveis, que irão ajudar a gerar maior renda para os produtores pecuários do bioma pampa. Na Expointer do ano passado, o banco celebrou os primeiros contratos de financiamento incentivos a fundo perdidos.