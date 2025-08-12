Prefeitura de Porto Alegre instala novo posto avançado de atendimento social

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A prefeitura de Porto Alegre instalou um posto avançado de atendimento social no Loteamento Santa Terezinha, no 4º Distrito. No mesmo espaço, a população poderá contar com serviços de assistência social, saúde, empreendedorismo, cidadania e empregabilidade. A estrutura ficará por aproximadamente 90 dias no bairro.
Os atendimentos, que iniciaram na segunda-feira (11), contarão com uma agenda diária, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 18h.
No espaço será possível:
- Atualizar o Cadastro Único para programas sociais;
- Ter acesso ao Sine Municipal, com encaminhamento para vagas de emprego e orientações sobre qualificação profissional;
- Receber atendimento na Sala do Empreendedor, com orientações sobre formalização de negócios;
- Acesso ao CRAS e CREAS, com atendimento socioassistencial, além do Serviço de Atendimento à Família (SAF) e abordagem;
- Serviços Saúde, com atendimento básico para a população.
Segundo a Secretaria Geral de Governo (SGG), o posto integra um conjunto de ações iniciado em julho para fortalecer a inclusão social, a geração de renda e o acesso a direitos básicos no bairro.
Outras ações na região
No Loteamento Santa Terezinha, a prefeitura já retirou mais de 180 toneladas de entulhos, pintou 4,3 mil metros de meio-fio, instalou quatro novos pontos de iluminação de LED e prepara o religamento de outros oito. As equipes de saúde também devem ampliar a presença do Consultório de Rua na região.
A prefeitura articula ainda com a Associação do Voluntariado e Solidariedade (Avesol) a criação de um espaço adequado para catadores autônomos, com estrutura para triagem e apoio à formalização da atividade de recicladores.