Prefeitura de Porto Alegre instala novo posto avançado de atendimento social

Atendimento começaram a ser oferecidos nesta segunda-feira (11). Filipe Karam / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre instalou um posto avançado de atendimento social no Loteamento Santa Terezinha, no 4º Distrito. No mesmo espaço, a população poderá contar com serviços de assistência social, saúde, empreendedorismo, cidadania e empregabilidade. A estrutura ficará por aproximadamente 90 dias no bairro.

Os atendimentos, que iniciaram na segunda-feira (11), contarão com uma agenda diária, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 18h.

No espaço será possível:

Atualizar o Cadastro Único para programas sociais;

Ter acesso ao Sine Municipal, com encaminhamento para vagas de emprego e orientações sobre qualificação profissional;

Receber atendimento na Sala do Empreendedor, com orientações sobre formalização de negócios;

Acesso ao CRAS e CREAS, com atendimento socioassistencial, além do Serviço de Atendimento à Família (SAF) e abordagem;

Serviços Saúde, com atendimento básico para a população.

Segundo a Secretaria Geral de Governo (SGG), o posto integra um conjunto de ações iniciado em julho para fortalecer a inclusão social, a geração de renda e o acesso a direitos básicos no bairro.

Outras ações na região

No Loteamento Santa Terezinha, a prefeitura já retirou mais de 180 toneladas de entulhos, pintou 4,3 mil metros de meio-fio, instalou quatro novos pontos de iluminação de LED e prepara o religamento de outros oito. As equipes de saúde também devem ampliar a presença do Consultório de Rua na região.