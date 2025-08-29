Prefeito Sebastião Melo confirma participação na COP30

Prefeito, secretário Germano Bremm e outros quatro servidores estarão presentes na Conferência. Jefferson Botega / Agencia RBS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), confirmou sua participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), que será realizada em Belém. A sua presença no evento, que estava em avaliação devido aos altos custos de hospedagem na capital paraense, foi garantida após a gestão municipal encontrar uma opção mais viável.

De acordo com o prefeito, a comitiva ficará hospedada em um apartamento alugado pela plataforma Airbnb, com diária de R$ 7 mil. A vantagem da opção encontrada é a capacidade de acomodar até seis pessoas, o que permite dividir o custo entre todos os integrantes. Além de Melo, a viagem incluirá o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e mais quatro representantes.

O valor da diária por pessoa, portanto, ficará em aproximadamente R$ 1,1 mil. Esse valor supera o limite de R$ 800 estabelecido pela prefeitura para eventos nacionais. No entanto, como a COP30 é um evento internacional, a gestão entende ser aplicável a política de diárias de até R$ 2,5 mil, valor este que não é ultrapassado com a hospedagem coletiva.