Preços das hospedagens em Belém põem em dúvida participação de autoridades gaúchas na COP30

Vista aérea do Parque da Cidade, onde ocorrerá a COP30. Rafael Medelima / COP30

Os preços exorbitantes das hospedagens em Belém, durante a COP30, colocam em dúvida a participação de gestores públicos gaúchos na conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em novembro.

Na semana passada, a coluna publicou que o prefeito Sebastião Melo repensa a participação no evento.

O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital, Germano Bremm, também tem enfrentado dificuldade em conseguir hospedagem, cujos preços superam — e muito — os valores das diárias da prefeitura. Ambos os gestores estão com passagens compradas, adquiridas com antecedência e por preços razoavelmente baixos, mas não encontraram, até o momento, local para ficar na capital paraense.

No Piratini, a preocupação é semelhante. O governador Eduardo Leite tem a intenção de viajar para participar da COP30. No entanto, ainda não há definição de datas para sua presença no evento. Assessores admitem que a hospedagem pode representar um desafio. Até o momento, não há definição de local.