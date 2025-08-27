Preço médio do Airbnb em Belém para a COP30 cai 22% entre fevereiro e agosto

Belém sediará o evento, que ocorre em novembro. Rafael Medelima / COP30 Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O preço médio das diárias na plataforma de hospedagens Airbnb em Belém, capital do Pará, durante o período de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), caiu 22% de fevereiro a agosto de 2025. Em relação a julho, a redução foi de 9%. Os dados foram divulgados na segunda-feira (25) pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmados pela coluna.

Ainda de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pela companhia, desde o anúncio de Belém como sede da COP30 — realizado durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em 2023 —, a quantidade de leitos disponíveis no Airbnb aumentou 712%, saltando de 8,8 mil para 71,8 mil em agosto de 2025.

Conforme a plataforma, Belém conta atualmente com 27.848 leitos e 19.274 quartos disponíveis. Além disso, a plataforma comparou dados do primeiro semestre de 2024 e de 2025 e observou que houve um crescimento de mais de 115% nas buscas para reservas no segundo semestre de 2025 na cidade, período que ocorrerá a Conferência.

Ainda de acordo com um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), encomendado pelo Airbnb, a atividade da plataforma movimentou em Belém R$ 300,3 milhões em 2024, gerando 1,8 mil postos de trabalho e R$ 82,5 milhões em renda adicional para os moradores. A atividade ainda contribuiu com R$ 26,8 milhões em tributos diretos e R$ 166,2 milhões para o PIB municipal.