Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Consultas
Notícia

Porto Alegre zera fila de mamografias no SUS

Secretaria de Saúde também se prepara para atendimentos do Outubro Rosa, quando demanda cresce na cidade

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS