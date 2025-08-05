Porto Alegre zera fila de mamografias no SUS

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a média mensal de mamografias saltou de 2,6 mil em 2024 para 4 mil atualmente. SMS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre atingiu, na segunda-feira (5), um marco importante: zerou a fila de espera por mamografias na rede pública de saúde. Em julho, 470 mulheres aguardavam pelo exame e agora foi reduzida a apenas dois casos — ambos já com data agendada.

O resultado foi alcançado graças à ampliação da capacidade de atendimento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a média mensal de mamografias saltou de 2,6 mil em 2024 para 4 mil atualmente. Esse aumento se deve: à aquisição de um novo mamógrafo; à abertura de 900 vagas mensais no Hospital Vila Nova; e à atuação da rede credenciada, que inclui sete instituições.

A conquista também faz parte de um esforço mais amplo para reduzir esperas no SUS municipal. Em julho, a prefeitura já havia zerado as filas para tratamento oncológico de mama e radioterapia. Entre os fatores contribuintes, a pasta destaca: ampliação do centro de oncologia do Hospital Vila Nova; parcerias com Grupo Hospitalar Conceição e São Lucas da PUCRS; reorganização dos fluxos assistenciais; e o fortalecimento da regulação

Preparação para o Outubro Rosa