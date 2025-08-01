Por que o novo Plano Diretor de Porto Alegre é considerado sustentável e prepara a cidade para eventos extremos

Proposta amplia limite de altura regiões específicas da cidade, como as proximidades da Avenida Ipiranga. Jefferson Botega / Agencia RBS

O novo Plano Diretor de Porto Alegre, que a prefeitura pretende enviar para a Câmara Municipal no final de agosto, carrega o termo "sustentável" em seu nome.

A coluna questionou a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) sobre quais, exatamente, são os pontos considerados sustentáveis — ou que contribuem para uma cidade mais adaptada às mudanças climáticas.

O projeto será debatido em audiência pública no próximo dia 9 de agosto, pela manhã e à tarde, no Auditório Araújo Vianna.

Leia Mais Parte dos brasileiros está mais preocupada com a vingança contra Xandão do que com o prejuízo real à nação

O plano transforma a adaptação climática em um objetivo estratégico direto, visando preparar a Capital para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e eventos adversos, com foco na resiliência urbana.

Veja os pontos principais.

1 — Criação do Sistema Ecológico

Institui um sistema interconectado de elementos naturais (matas, rios, morros, parques) para qualificar o território, promover a harmonia entre o ambiente urbano e natural e proteger o patrimônio ambiental, contribuindo diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Desenvolvimento de Corredores de Biodiversidade — Prevê a criação de mais de 390 km de corredores de biodiversidade para conectar fragmentos de vegetação, promover o fluxo de espécies, conservar ecossistemas e regular o clima urbano. Divididos em:

Corredores ecológicos — Conectam áreas verdes naturais, tendo como ponto de partida ou de chegada uma das quatro unidades de conservação de Porto Alegre. Um exemplo é um corredor entre a cadeia de morros que compõem as áreas verdes do município, partindo no Parque Natural do Morro do Osso.

Corredores verdes — Dedicados à arborização e à conexão de áreas verdes no ambiente construído, com o objetivo direto de melhorar o microclima local e reter carbono, um benefício crucial para a qualidade ambiental da cidade.

Leia Mais Decisão na Justiça dificulta retirada de fios soltos em postes de Porto Alegre

2 — Criação da Taxa de Permeabilidade do Solo como instrumento urbanístico e ambiental

A proposta prevê um aumento de 32% para 45% da permeabilidade do solo nas novas edificações, fundamental para a infiltração de água e regulação do microclima.

Incentiva soluções baseadas na natureza, como telhados verdes, pavimentos permeáveis, jardins de chuva, parques lineares e corredores ecológicos, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e fortalecer a resiliência urbana.

3 — Criação do Sistema de Estrutura e Infraestrutura

O plano inclui drenagem urbana, sistema de proteção contra as cheias, infraestruturas que garantem resiliência e segurança para o crescimento urbano; e projetos urbanos estruturantes pós-enchente, com iniciativas prioritárias como a reestruturação urbana sustentável do bairro Sarandi e planos/projetos para os bairros afetados pelas enchentes de maio de 2024, visando à recuperação e a resiliência.

Leia Mais Conheça a prisão onde Carla Zambelli está detida

4 — Monitoramento e alerta de eventos extremos

Inclui a implantação de sistemas de monitoramento e alerta para eventos extremos, fortalecendo a infraestrutura urbana adaptativa e a gestão de riscos climáticos no planejamento urbano. O Centro de Inteligência Territorial (CIT) terá um papel central nesse monitoramento.

5 — Incentivos à sustentabilidade e eficiência energética

Potencializa o uso de Certificação Sustentável para novas edificações e estabelece incentivos urbanísticos para empreendimentos que adotem padrões reconhecidos de sustentabilidade e resiliência climática. Promove a redução de emissões de gases de efeito estufa por meio da expansão do uso de energia renovável e eficiência energética em edifícios.