Polícia Federal e Ministério da Defesa acompanharam pouso de avião dos EUA em Porto Alegre

Aeronave pousou nesta terça-feira (19) às 17h13min em Porto Alegre.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde o primeiro pouso de uma aeronave americana no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no fim da tarde desta terça-feira (19), e posteriormente em Guarulhos, em São Paulo, surgiram especulações de que o avião poderia estar circulando "clandestinamente" no espaço aéreo brasileiro.

Contudo, a operação foi acompanhada tanto pela Polícia Federal (PF) quanto pelo Ministério da Defesa.

Em contato com a coluna, a PF informou que "fez os procedimentos migratórios de praxe". Questionada sobre que operações eram essas, o órgão respondeu tratar-se de "procedimentos de migração: verificar documentos e conferir lista de passageiros".

A coluna ainda questionou o número de passageiros e tripulantes, mas não obteve resposta.

Procurada, a GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou em nota que a operação ocorreu com aval do Ministério da Defesa: "A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão nesta noite, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências".

A coluna também procurou o Ministério da Defesa, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.