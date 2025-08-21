Pelo segundo ano, TRT-RS é destaque em ranking de transparência do Judiciário

Pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) alcançou a pontuação máxima no ranking da transparência do Poder Judiciário.
O resultado foi anunciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na quarta-feira (20). O TRT-RS ficou entre os 19 tribunais do país que atingiram 100% de cumprimento dos itens avaliados.
A análise é baseada em 87 questões, distribuídas em 10 temas: gestão; audiências e sessões; serviço de informação ao cidadão; ouvidoria; tecnologia da informação e comunicação; licitações, contratos e instrumentos de cooperação; gestão de pessoas; auditoria e prestação de contas; sustentabilidade e acessibilidade.