Pastor, pai e plano de salvação: a crise final do bolsonarismo

Eduardo e o pai, Jair Bolsonaro. Beto Barata / PL

Na República das gravações e dos vazamentos seletivos, parece que só são legítimas mensagens tornadas públicas quando interessa a um lado. Caso contrário, são taxadas como "lamentáveis e vergonhosas", nas palavras do deputado autoexilado Eduardo Bolsonaro, para o qual a divulgação das conversas, na quarta-feira (21), com Jair Bolsonaro é "mera conversa entre pai e filho".

O teor das gravações pouco deve mudar os rumos do julgamento do ex-presidente, que começa em duas semanas. Mas engrossa o caldo político, prepara a opinião pública e contribui para a corrosão do bolsonarismo às véspera da sentença.

As trocas de mensagens exibem mais do que meandros de uma relação tensa entre pai e filho, demontram o poder de Silas Malafaia sobre a família Bolsonaro. Ele orienta, manipula, articula o comportamento do ex-presidente - do ponto de vista político e midiático. Político quando sugere que Bolsonaro extraia proveito doméstico do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, ressaltando que, enquanto mundo afora, as sanções pelo governo americano são uma questão econômica, por aqui, é sobre Bolsonaro. Midiático porque, como um media coaching, sugere que o mentorado grave um vídeo - não escreva -, já que essa linguagem é capaz de repercurtir mais rapidamente nas redes.

No meio de tudo isso, muitos palavrões. Aliás, alguém imaginaria que um pastor seria capaz de emitir tantos xingamentospor minuto? Ok, esse é outro debate, mais do campo da psicanálise do que da religião.

Os áudios e transcrições deixam algumas portas abertas - o que significa o fato de Bolsonaro dizer que está conversando com ministros do Supremo, ao orientar o filho a poupar Gilmar Mendes das críticas? Mas, em sua maior parte, as mensagens fazem cair máscaras: a articulação de Eduardo junto à Casa Branca é, como já se imaginava, para salvar o pai, não os demais réus dos ataques golpistas de 8 de Janeiro, tampouco para denunciar uma suposta ditadura no Brasil, o que deixa a direita em uma situação muito difícil para as eleições do ano que vem.