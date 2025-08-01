Países pedem mudança de local da COP30, mas governo reafirma realização do evento

Sede da COP30, que ocorrerá em novembro, o Parque da Cidade tem sido ponto de recreação da população de Belém (PA). Governo do Pará / Divulgação

Mesmo diante da pressão de alguns países para mudar o local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30) em Belém, a organização do evento reforça o "compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível".

A informação sobre o pedido de algumas nações veio a público nesta quinta-feira (31), quando o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, disse em entrevistas que países reclamaram dos preços das acomodações. Representantes de 25 países enviaram uma carta à organização da Conferência e à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) alertando sobre o assunto.

A organização do evento emitiu um comunicado nesta sexta-feira (1º) (veja a nota abaixo) reafirmando a realização do evento e informando que uma nova reunião está agendada para o próximo dia 11, com o objetivo dar continuidade ao diálogo sobre o conjunto de ações para a realização da COP30.

Entre as pautas do próximo encontro, estão temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros aspectos.

"A Secretaria Extraordinária da COP30 reitera seu compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível. O plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade, nesta etapa, para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30.", diz um trecho da nota.

Conforme a organização, atualmente estão disponíveis 2,5 mil quartos individuais com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600, e que a política de hospedagem foi estruturada em etapas.

Nota sobre a reunião entre a ONU e o governo brasileiro sobre a COP30

A reunião, que contou com representantes da UNFCCC, do governo brasileiro e do governador do Estado do Pará, envolveu os principais órgãos responsáveis pela organização da COP30. O governo do Brasil mantém diálogo contínuo com as Nações Unidas. Diferentemente do que vem sendo noticiado, uma nova reunião está agendada para o próximo dia 11 de agosto, com o objetivo de dar continuidade ao diálogo sobre o conjunto de ações para a realização da COP30. Estarão em pauta temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros aspectos essenciais para o sucesso da conferência. A Secretaria Extraordinária da COP30 reitera seu compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível. O plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade, nesta etapa, para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30.

Atualmente, estão disponíveis 2.500 quartos individuais com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600. A política de hospedagem foi estruturada da seguinte forma: