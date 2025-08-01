O que significa Trump ter reposicionado submarinos nucleares nesta sexta-feira

Donald Trump, presidente dos EUA. Christopher Furlong / POOL/AFP

Em seu afã de brincar de dono do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto segue com sua metralhadora tarifária, disse ter mobilizado dois submarinos nucleares após ameaças russas.

Aos fatos: na quinta-feira (31), o ex-presidente a Rússia Dmitri Medvedev que foi uma espécie de títere de Vladimir Putin por quatro anos (2008 a 2012) no Kremlin, mencionou o chamado Mão Morta, um sistema automático de disparo de mísseis nucleares desenvolvido da época soviética.

Nesta sexta-feira (1º), em sua rede social Truth Social, Trump informou sobre o movimento militar em "regiões apropriadas". Não disse onde.

O "Mão Morta" é um sistema automático de disparo de mísseis nucleares do tempo da Guerra Fria, desenvolvido para reagir caso a liderança russa seja eliminada em um ataque.

Vale lembrar que um submarino nuclear não significa que ele seja dotado de arsenal atômico. Significa, tecnicamente, que o aparelho é movido à energia nuclear — ou seja, pode transportar armas convencionais, mísseis Tomahawk, por exemplo, ou nucleares.

O fato de Trump ter reposicionado submarinos nucleares, na prática, não significa muito: serva mais ao propósito de dissuasão.