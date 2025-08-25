O que propõe o projeto que recria a Secretaria da Mulher do RS, que será votado nesta terça-feira

Projeto deve contar com amplo apoio dos parlamentares. Fernando Gomes / Assembleia Legislativa/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Será votado nesta terça-feira (26) na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 276/2025, que trata da recriação da Secretaria das Mulheres no Rio Grande do Sul. O projeto, apresentado pelo Executivo, deve ser aprovado com amplo apoio dos deputados.

Conforme o documento do PL, a secretaria contará com 28 cargos comissionados. Entre as funções que constam na proposta como funções da secretaria:

Planejar e implementar políticas públicas para a promoção dos direitos da mulher e promover campanhas educativas de combate a todo tipo de discriminação contra a mulher no âmbito estadual, promovendo a igualdade de gênero;

Realizar a articulação institucional entre os diversos atores das áreas de saúde, segurança, educação e assistência para fortalecer a rede de proteção às mulheres;

Promover a integração, organização e incremento territorial da rede de acolhimento e proteção, composta por Centros de Referência da Mulher (CRMs), abrigos, Casas da Mulher e delegacias especializadas, bem como outras entidades de apoio;

Promover políticas de qualificação e capacitação profissional para mulheres vítimas de violência, a fim de fomentar sua autonomia;

Promover políticas de prevenção, com formação sobre direitos das mulheres, escuta inicial e divulgação de informações sobre medidas protetivas;

Planejar e implementar políticas de proteção com uso de tecnologias para resposta rápida em situações de risco e divulgação de dados para ampliar a conscientização;

Fomentar políticas de acolhimento, com fortalecimento do acesso às redes de apoio;

Coordenar e monitorar a execução dos programas, projetos e ações relacionados à promoção dos direitos das mulheres e seus resultados, com planejamento orientado por evidências.

Apesar de a proposta ter sido encaminhada pelo Piratini, a deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) teve participação importante no processo. Desde que assumiu o mandato, em janeiro de 2023, a parlamentar liderou o movimento pela recriação da pasta, extinta há 10 anos. Como o Legislativo não pode criar projetos que gerem despesas ao Estado, após assumir a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, a deputada encaminhou uma moção de recomendação com assinaturas de parlamentares para que fosse entregue ao governador Eduardo Leite.