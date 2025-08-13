O que gaúcho que presidiu a OAB nacional diz sobre a Lei Magnitsky contra Moraes e a soberania do Brasil

Ex-presidente Cláudio Lamachia no Tá Na Mesa da Federasul, com o tema “Riscos à Democracia”. Sérgio Gonzalez / Federasul

A Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo recentemente se manifestou contra a possível aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o órgão, a medida viola o Direito Internacional ao ferir a soberania nacional.

Nesta quarta-feira (13), o ex-presidente nacional da OAB, o gaúcho Cláudio Lamachia, foi questionado pela coluna sobre o assunto e declarou:

— Eu defendo a soberania total do nosso país, do Poder Judiciário, das nossas instituições. Essa discussão é mais ampla. O que eles dizem? Que isso é soberania do povo, do governo americano, estão aplicando uma sanção do governo americano. Agora a temperatura tem que baixar. Ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado. Agora nós transcendemos, saímos do Brasil e nos envolvemos numa situação de conflito com maior potência do mundo.

Ao ser questionado se a medida norte-americana sobrepõe a soberania brasileira, Lamachia ponderou:

— É difícil dizer isso, porque tem esse outro lado. Ou seja, os Estados Unidos entende que a soberania é deles, que eles estão aplicando uma lei deles. E nós entendemos que há uma interferência.