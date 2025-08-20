O que diz a Embaixada dos EUA no Brasil sobre o avião militar que pousou em Porto Alegre

Avião pousou às 17h13min no Aeroporto Salgado Filho. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um avião sem prefixo e apenas com uma pequena bandeira dos Estados Unidos de identificação pousou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na terça-feira (19) às 17h13min. Ainda durante a manhã, a coluna obteve a informação de que se tratava de uma aeronave que trazia diplomatas para território brasileiro.

No início da tarde desta quarta-feira (20) a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil respondeu, de forma sucinta, aos questionamentos da coluna:

"A aeronave ofereceu apoio logístico à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil e sua chegada foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes."

A coluna ainda questionou qual o objetivo da visita e solicitou informações sobre a tripulação, mas apenas obteve a informação de que "missão diplomática" se trata de relações entre embaixada e seus consulados.

Mais cedo, a Polícia Federal também confirmou à coluna que a operação contou com apoio do órgão, que realizou procedimentos de migração, como a verificação de documentos e da lista de passageiros.