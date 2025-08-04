O ícone gaúcho que vai aparecer em pesquisa de universidade americana sobre catástrofes

Estudante de Yale visitou, recentemente o animal na Ulbra, em Canoas. Janice Silva / Divulgação Ulbra

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um dos símbolos da enchente de maio de 2024, o cavalo Caramelo vai aparecer em um estudo internacional sobre catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul. A pesquisa sobre os efeitos da crise ambiental nos municípios está sendo desenvolvida por Carolina Marques de Mesquita, na Universidade Yale, em New Haven, no Estado de Connecticut.

Filha de brasileiros, Carolina visitou recentemente o animal, que foi adotado oficialmente pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). A pesquisa explora a política ambiental, os movimentos sociais e a cultura política juvenil, com foco nos EUA e no Brasil.

— Achei o RS uma boa referência para o meu estudo. O Caramelo ficou conhecido mundialmente — disse a estudante — Tive interesse em ver como os municípios e os ativistas estão respondendo a essa crise ambiental, ainda mais depois da enchente. Estou numa fase preliminar do estudo. Pretendo voltar em janeiro para continuar as entrevistas.