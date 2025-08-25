“O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro", diz Valdemar Costa Neto

Ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder revolucionário Che Guevara. Alberto Korda, Evaristo SA / Divulgação, AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, fez uma fala capaz de irritar tanto a direita quanto a esquerda. Após um evento nesta segunda-feira (25), comparou o carisma do ex-presidente Jair Bolsonaro ao líder revolucionário Che Guevara.

A fala veio à tona ao ser questionado por jornalistas sobre o potencial de transferência de votos de Bolsonaro nas eleições de 2026. Ele disse:

— É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos judiciais) tão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha um carisma como o Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não o pôs para fora de Cuba, não sossegou. Por quê? Porque ele atrapalhava a vida do Fidel, porque ele tinha um carisma brutal. Ele tinha um carisma brutal — afirmou após o evento em São Paulo.

O presidente do PL também disse que, "daqui 30, 40 anos", a população verá pessoas andando com a camiseta de Bolsonaro.

Pouco tempo após a repercussão da fala, o presidente, por meio do perfil do PL no X, se pronunciou e disse que a comparação se referia ao processo de "mitificação":

"O que eu comparo foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo.", disse na publicação.