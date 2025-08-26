"Não sou uma pessoa 'beliscosa'", diz Romeu Zema em entrevista ao "Roda Viva"

Romeu Zema em entrevista ao Roda Viva. Roda Viva / YouTube Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi o convidado do programa Roda Viva, da TV Cultura, desta segunda-feira (25), para falar sobre o atual cenário político brasileiro.

Pré-candidato à presidência nas eleições de 2026, Zema discorreu sobre pautas nacionais, o pleito de 2026 e a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre outros temas. Contudo, um momento ganhou repercussão nas redes sociais por uma gafe cometida pelo político.

Questionado sobre a relação entre políticos de direita que são candidatos à Presidência e um possível temor de entrar em confronto com a família Bolsonaro, ele respondeu:

— Eu não sou uma pessoa "beliscosa".

O governador, na verdade, queria se referir ao termo "belicoso", ou seja, quis dizer que não tem um comportamento agressivo ou não tem intenção de "ir à guerra" ou ao combate.