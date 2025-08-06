Movimento de 59 entidades apoia revisão do Plano Diretor proposta pela prefeitura de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Movimento Porto Alegre+, grupo que reúne 59 entidades representativas do comércio, varejo, indústria, serviços, educação, saúde, turismo, arquitetura, urbanismo e empreendedorismo, divulgou uma nota onde manifestou seu "total apoio" à revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, conduzido pela prefeitura desde 2019.
Em nota oficial, o coletivo afirmou que a proposta apresentada pela prefeitura "possui legitimidade técnica e respaldo social, representando um marco necessário" para o desenvolvimento da cidade. O movimento defende a atualização do plano como "passo essencial para que Porto Alegre acompanhe as transformações econômicas, sociais e ambientais, avançando rumo a uma cidade mais moderna, inclusiva e sustentável".
Para o Movimento, o objetivo do novo plano é adaptar Porto Alegre aos impactos das mudanças climáticas e trabalhar para a prevenção de tragédias como a enchente e cita que o documento estabelece a divisão clara entre planejamento estratégico e regulação territorial, o que já é adotado por diversas capitais brasileira.
O novo Plano deve ser encaminhado até o fim de agosto para a Câmara Municipal. No sábado (9) uma audiência pública com a sociedade debaterá a proposta.
Assinam o documento:
- ABIH/RS - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Rio Grande do Sul,
- ABRASCE - Associação Brasileira de Shopping Centers,
- ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Rio Grande do Sul,
- ACLAME - Associação da Classe Média,
- ACOMAC - Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção,
- ACPA - Associação Comercial de Porto Alegre,
- ADVB/RS - Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil no RS,
- AEHN - Associação das Empresas dos Bairros Humaitá-Navegantes,
- AGAAE - Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial,
- AGADIE - Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário e Empresarial,
- AGAS - Associação Gaúcha de Supermercados,
- AGEOS - Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento,
- AGM - Associação Gaúcha de Microcervejarias,
- AREOP - Associação Riograndense de Empreiteiros de Obras Públicas,
- FAGV - Associação Gaúcha do Varejo,
- AMCHAM - Câmara Americana de Comércio para o Brasil,
- AMICRO POA - Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Porto Alegre,
- ARP - Associação Riograndense de Propaganda,
- AsBEA-RS - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul,
- ACIR - Associação do Comércio e Indústria da Restinga,
- Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul - ACCRGS,
- Associação Delta do Jacuí,
- CDL POA - Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre,
- CEPORTO - Centro Empresarial Porto Seco,
- Ciclo Empreendedor,
- CREA-RS - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul,
- EO Porto Alegre - Entrepreneurs’ Organization,
- Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS),
- Federasul - Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul,
- Grupo Front,
- IBEF-RS - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças RS,
- ICF – Instituto Cultural Floresta,
- IEE - Instituto de Estudos Empresariais,
- Instituto Atlantos,
- Instituto Caldeira,
- LIDE-RS - Grupo de Líderes Empresariais,
- LIVE Marketing,
- Porto Alegre Convention & Visitors Bureau,
- SECOVI-RS/AGADEMI - Sindicato da Habitação do RS / Associação Gaúcha de Empresas do Mercado Imobiliário,
- SERGS - Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul,
- Sescon/RS - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul,
- SHPOA - Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre,
- Sicepot/RS - Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Estado do Rio Grande do Sul,
- Sindeedin-RS - Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul,
- Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região,
- Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do RS - Sindiatacadistas RS,
- Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre - Sindiatacadistas RS,
- Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinho de Porto Alegre - Sindiatacadistas RS,
- Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Químicos para a Industria e Lavoura e de drogas e medicamentos de Porto Alegre - Sindiatacadistas RS,
- Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras de Porto Alegre - Sindiatacadistas RS,
- Sindicato do Comércio Atacadista de Àlcool e Bebidas em Geral do Estado do RS - Sindiatacadistas RS,
- Sindicato Intermunicipal do Comércio Atacadista de Materiais de Construção, louças, tintas, ferragens, vidros planos, cristais, espelhos, agregados de concreto, sucata de ferro, ferros planos, ferros não planos do Estado do RS - Sindiatacadistas RS,
- Sindienergia-RS - Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul,
- Sindihospa - Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre,
- Sindilojas Porto Alegre - Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre,
- Sinduscon-RS - Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul,
- Sulpetro - Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do RS,
- Tijolo Hub,
- Transforma-RS