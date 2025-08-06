Movimento de 59 entidades apoia revisão do Plano Diretor proposta pela prefeitura de Porto Alegre

Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Movimento Porto Alegre+, grupo que reúne 59 entidades representativas do comércio, varejo, indústria, serviços, educação, saúde, turismo, arquitetura, urbanismo e empreendedorismo, divulgou uma nota onde manifestou seu "total apoio" à revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, conduzido pela prefeitura desde 2019.

Em nota oficial, o coletivo afirmou que a proposta apresentada pela prefeitura "possui legitimidade técnica e respaldo social, representando um marco necessário" para o desenvolvimento da cidade. O movimento defende a atualização do plano como "passo essencial para que Porto Alegre acompanhe as transformações econômicas, sociais e ambientais, avançando rumo a uma cidade mais moderna, inclusiva e sustentável".

Para o Movimento, o objetivo do novo plano é adaptar Porto Alegre aos impactos das mudanças climáticas e trabalhar para a prevenção de tragédias como a enchente e cita que o documento estabelece a divisão clara entre planejamento estratégico e regulação territorial, o que já é adotado por diversas capitais brasileira.

O novo Plano deve ser encaminhado até o fim de agosto para a Câmara Municipal. No sábado (9) uma audiência pública com a sociedade debaterá a proposta.

