Morte de Miguel Uribe entra para lista de casos de violência política na América Latina; veja episódios recentes

Cadeira de Miguel Uribe no Senado colombiano. RAUL ARBOLEDA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A morte do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay foi confirmada nesta segunda-feira (11). Ele ficou dois meses hospitalizado após ser baleado na cabeça durante um comício em Bogotá em junho deste ano. Uribe era integrante do partido Centro Democrático e um dos principais opositores do presidente Gustavo Petro.

Este episódio, no entanto, não é isolado. Entra para uma lista que a América Latina vive de atentados a figuras políticas. A coluna reuniu abaixo uma lista de pelo menos oito episódios de violência política dos últimos 10 anos.

No México em 2024, por exemplo, a candidata a prefeita de Celaya, Gisela Gaytán (Morena), foi executada a tiros enquanto fazia campanha na comunidade de San Miguel Octopan. Momentos antes, Gaytán havia apresentado seu plano estratégico de segurança em um comício, quando homens armados abriram fogo contra ela. A cidade a qual ela concorria, é uma das mais violentas do México. Ela, fazia parte do governo do então presidente Andrés Manuel López Obrador.

O Equador viveu momento similar em 2023 com o assassinato do jornalista e candidato presidencial Fernando Villavicencio. O político foi morto após deixar um comício em Quito. Durante sua campanha, uma de suas bandeiras era a denúncia de ligações entre política e narcotráfico.

No mesmo ano no Chile, a ativista e candidata constituinte Karina Olivares sobreviveu a um atentado em Santiago. Ela foi baleada por desconhecidos em frente à sua casa, no bairro El Bosque. A ativista era crítica de grupos criminosos locais e defendia políticas de segurança pública mais rígidas.

Na Argentina em 2022, a então vice-presidente, Cristina Kirchner, escapou por pouco de um ataque. Quando cumprimentava apoiadores em frente à sua casa, no bairro da Recoleta, um homem sacou uma arma, que ficou a poucos centímetros da cabeça da peronista, e um estampido foi ouvido, mas a arma falhou e o autor foi detido.

No Haiti, em 2021, o atentado foi contra um presidente em exercício. Jovenel Moïse foi assassinado na sua residência no subúrbio de Porto Príncipe. Um grupo armado de mercenários, entre eles colombianos e haitianos-americanos, invadiu sua casa à noite e abriram fogo contra o presidente. Ele foi baleado 12 vezes e investigações apontam que as motivações incluem conflitos por contratos estatais e poder político.

No Brasil, em 2018, a ativista e vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco foi assassinada a tiros junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias, quando o carro foi alvejado após ela sair de um evento político.

Em 2018, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, também sofreu um ataque. Enquanto era carregado em meio a uma multidão de apoiadores, o deputado federal sofreu um golpe de faca na região do abdômen. O ataque causou três lesões no intestino delgado e uma lesão em uma veia do abdômen que gerou uma forte hemorragia.

O professor de Relações Internacionais da PUCRS, João Jung, ressalta que a violência política não se restringe a agressões físicas, mas se inicia na violência simbólica — discursos que mobilizam o imaginário coletivo e podem legitimar atos de violência material.