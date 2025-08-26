Mísseis dos EUA na costa da Venezuela poderiam atingir, inclusive, o Brasil

O presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (Isape ), doutor em Ciência Política pela UFRGS e pós-doutorando na PUCRS , Fabrício Ávila faz um importante trabalho de georreferenciamento de dados estatísticos para estudos estratégicos.

Ele compartilhou com a coluna o cálculo de alcance dos armamentos dos três destróieres posicionados pelos EUA na costa da Venezuela. USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson são equipados com sistemas de combate Aegis. Com base no raio de alcance dos Tomahawk dessas embarcações (1,6 mil quilômetros), pelos cálculos de Ávila, esses mísseis cobririam todo o território venezuelano e poderiam atingir, inclusive, Estados do norte do Brasil. O pesquisador levanta a hipótese de que os destróieres fazem o bloqueio aeronaval da Venezuela, enquanto uma força anfíbia desembarcaria na Guiana.