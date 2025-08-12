Mesmo sem citar crise com hospedagens, nova carta da COP30 reforça convite à comunidade internacional

Presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago e a diretora executiva da COP30, Ana Toni, durante reunião em julho, em Brasília. Rafa Neddermeyer / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mesmo sem citar a crise com hospedagens que Belém (PA) enfrenta a menos de 100 dias da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a 5ª carta da presidência à comunidade global, lançada nesta terça-feira (12), pediu a presença da comunidade internacional no evento. O documento também pontuou o protagonismo da população como agente da resposta às mudanças climática.

A carta, assinada pelo presidente da COP30, André Corrêa do Lago, pediu que o evento em Belém seja encarado como um momento de transição para o futuro do planeta.

"A Presidência da COP30 convida a comunidade internacional a fazer de Belém um ritual de passagem para marcar e celebrar com sobriedade a nossa transição para um futuro mais promissor e próspero.", diz um trecho do documento.

Protagonismo popular

O documento também convidou a comunidade internacional a unir esforços à presidência para trazer pessoas para o centro da COP30. O comunicado colocou a população como protagonista central da resposta global às mudanças do clima. De acordo com o embaixador, a Conferência deve ser uma mudança de paradigma para que pessoas historicamente marginalizadas, deslocadas ou silenciadas sejam reconhecidas como detentoras de direitos na resposta à crise do clima.

"À medida que a mudança do clima emerge como uma crise global, os vínculos humanos em nível local também emergem como nosso recurso mais poderoso. Agora é a hora de enfrentar o aquecimento global colocando pessoas no centro da nossa resposta. Agora é a hora de demonstrarmos humanidade – individual e coletivamente."

O documento oficial também cita grupos que são as maiores vítimas e menos responsáveis pelos efeitos do aquecimento global: como mulheres, crianças, comunidades tradicionais, rurais e costeiras, povos indígenas, comunidades periféricas, idosos e trabalhadores:

"É hora de lembrarmos que justiça climática começa com pessoas."

A presidência brasileira da COP30 também relembrou a criação de um modelo de governança compartilhada, que reforça a conexão com as realidades das pessoas por meio dos Enviados Especiais, da Campeã da Juventude e do Círculo dos Povos. Na negociação, as pessoas são centrais em debates relativos a temas como a Meta Global de Adaptação, o Diálogo sobre Implementação dos Resultados do Balanço Global e o Programa de Transição Justa. Outros tópicos incluem o novo Plano de Ação de Gênero, a Plataforma das Comunidades Locais e dos Povos Indígenas e perdas e danos.