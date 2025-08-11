Megaestrutura para a descida de skate da rampa do Centro Administrativo chama atenção

Estrutura compreende a rampa e boa parte do estacionamento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A preparação para a descida da icônica rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) em Porto Alegre mantém seu ar de mistério, embora parte da estrutura já esteja visível no local para quem circula pela região.

Marcado para 8 a 10 de setembro, a iniciativa faz parte do "Building Drop" — iniciativa promovida pela Red Bull. Ainda que o fato tenha chamado a atenção de muitos curiosos, amantes do skate e, principalmente, porto-alegrenses que sempre sonharam com essa descida, o evento será fechado e com acesso restrito.