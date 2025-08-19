Marcel Van Hattem visita, na Argentina, brasileiros presos pelo 8 de Janeiro

Parlamentar gaúcho está acompanhado do senador Eduardo Girão (Novo-CE). @marcelvanhattem / Instagram Reprodução

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) está em Buenos Aires, na Argentina, visitando brasileiros presos por causa dos atos de 8 de janeiro de 2023. Junto ao parlamentar gaúcho, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) também acompanha a visita.

Os parlamentares estiveram no complexo penitenciário onde quatro brasileiros e uma brasileira estão presos. Conforme o deputado, apesar de contarem com asilo político, estão detidos em um complexo penitenciário. O objetivo da visita foi entender a situação e deixar a solidariedade.

— Ninguém quer estar nessa situação, ainda mais sofrendo uma injustiça. Nós fizemos também as nossas diligências para entender que, pelo menos, as condições mínimas estão sendo atendidas. Mas é claro: nós estamos trabalhando para resolver esse problema a nível governamental, porque pessoas que já têm asilo não deveriam estar nessa condição. Pelo menos assim dizem os tratados internacionais e as legislações.

O senador Girão afirmou que alguns deles estão enfrentando problemas de saúde.

— Vamos fazer contatos com o governo da Argentina, que sempre manteve uma boa relação histórica com o Brasil, porque isso é inadmissível. Trata-se de direitos humanos. Não é uma coisa política; é uma coisa de humanidade. Que consigamos resolver isso em breve.