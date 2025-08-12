Jornalista Tulio Milman lança livro sobre a arte de fazer perguntas na era de respostas de inteligência artificial

Livro propõe que a habilidade de formular boas perguntas tornou-se ainda mais valiosa no futuro. Vera / Adobe Stock

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com mais de 30 anos de carreira e os últimos anos dedicados a estudos em inteligência artificial e transformação digital, o jornalista Tulio Milman lançará em 5 de setembro a obra Onde estás? (Citadel Editora). Em um mundo saturado por respostas instantâneas de sistemas de IA, o livro propõe que a habilidade de formular boas perguntas tornou-se ainda mais valiosa no futuro.

A obra oferece caminhos práticos para desenvolver essa competência, ajudando leitores a desbloquear soluções criativas, obter clareza diante do excesso de informações e aprimorar a comunicação pessoal e profissional. No livro, o jornalista faz uma distinção clara entre perguntar para humanos e para IA. Enquanto o ChatGPT e modelos similares não possuem emoções genuínas e exigem clareza e especificidade, os seres humanos, por sua vez, demandam empatia e consideração de contexto e emoções.

O livro apresenta um conjunto de perguntas estratégicas para diversas situações — desde negociações e feedbacks até planejamento de carreira e solução de conflitos. Como contraponto à inteligência artificial, Milman oferece uma ferramenta chamada Índice de Eficiência de Perguntas (IEP), ferramenta que permite medir e melhorar a capacidade de questionar, avaliando profundidade, impacto e relevância.

Milman, que escreve em ZH, e passou por diversos cargos dentro do Grupo RBS, é diplomado em Storytelling pela Universidade de Stanford e com formação em Inteligência Artificial Generativa na Era da Transformação Digital pelo MIT (EUA).

Capa do livro "Onde Estás?", do autor Túlio Milman. Citadel Editora / Reprodução

Serviço: