Inteligência artificial, ESG e reforça tributária em debate na Serra

Entre 27 e 29 de agosto, Bento Gonçalves, na Serra, vai sediar a 20ª Convenção de Contabilidade do Estado, que planeja reunir mais de 2 mil participantes na Fundaparque. Estarão em debate reforma tributária, IA, ESG, auditoria e governança.
A programação inclui mais de 50 painéis, feira de negócios, apresentação de trabalhos científicos e a grande final do Prêmio Inovar Contábil, com votação ao vivo.
Entre os painelistas estão Marcelo Portugal, Aod Cunha, Roberto Dias Duarte, Cassio Grinberg, Wesley Vaz, João Galdino, Ana Meneguini, Derek Rabelo, Walter Longo e Marcos Piangers integrarão as atividades, agregando visões de mercado, economia, liderança, marketing e inovação.
Inscrições pelo email crcrs.org.br/convencao