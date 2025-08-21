Há chance de guerra entre EUA e Venezuela?

Faz sentido o temor de Nicolás Maduro em relação aos recentes movimentos do governo dos Estados Unidos.
Foi durante o primeiro mandato de Donald Trump que o regime bolivariano enfrentou seu momento de maior instabilidade desde o golpe que tirou Hugo Chávez do poder por 48 horas, em 2002. Em 2019, o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da Venezuela. Imediatamente, o governo Trump reconheceu oficialmente Guaidó como chefe de Estado, iniciando uma intensa campanha diplomática para isolar Maduro.
A Casa Branca apoiou Guaidó com sanções ao regime chavista e buscou pressionar aliados de Maduro internacionalmente. O processo, à época, foi acompanhado pelo governo brasileiro, então sob a presidência de Jair Bolsonaro.
Agora, com Trump de volta ao poder, os EUA ofereceram US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) pela cabeça de Maduro, acusado de relações com o narcotráfico. O valor é maior do que o oferecido por detalhes do paradeiro de Osama Bin Laden após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.
Nesta semana, os EUA enviaram três destróieres de sua marinha e um esquadrão anfíbio com três navios para o Mar do Sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. Trump disse que pretende usar "toda força" contra Maduro, que convocou 4,5 milhões de homens de sua milícia.
Haverá guerra entre EUA e Venezuela? Possivelmente, não. Uma operação anfíbia americana seria de alto risco em um território extenso como o do país sul-americano. O mais provável é que os EUA operem, internamente, ações de inteligência junto à oposição com o objetivo de desestabilizar o regime.