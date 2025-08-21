Há chance de guerra entre EUA e Venezuela?

Trump oferece recompensa pela captura de Maduro. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

Faz sentido o temor de Nicolás Maduro em relação aos recentes movimentos do governo dos Estados Unidos.

Foi durante o primeiro mandato de Donald Trump que o regime bolivariano enfrentou seu momento de maior instabilidade desde o golpe que tirou Hugo Chávez do poder por 48 horas, em 2002. Em 2019, o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da Venezuela. Imediatamente, o governo Trump reconheceu oficialmente Guaidó como chefe de Estado, iniciando uma intensa campanha diplomática para isolar Maduro.

A Casa Branca apoiou Guaidó com sanções ao regime chavista e buscou pressionar aliados de Maduro internacionalmente. O processo, à época, foi acompanhado pelo governo brasileiro, então sob a presidência de Jair Bolsonaro.

Agora, com Trump de volta ao poder, os EUA ofereceram US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) pela cabeça de Maduro, acusado de relações com o narcotráfico. O valor é maior do que o oferecido por detalhes do paradeiro de Osama Bin Laden após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

Nesta semana, os EUA enviaram três destróieres de sua marinha e um esquadrão anfíbio com três navios para o Mar do Sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. Trump disse que pretende usar "toda força" contra Maduro, que convocou 4,5 milhões de homens de sua milícia.