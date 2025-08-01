Guilherme Wondracek é reeleito presidente da Associação de Delegados do RS

Delegado aposentado Guilherme Yates Wondracek. Manuela Brandolff,Especial,Palácio Piratini / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O delegado aposentado Guilherme Yates Wondracek foi reeleito para a presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep-RS). A chapa terá como vice-presidente a delegada Marina Machado Dillenburg, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A nova diretoria executiva da associação será composta ainda por Silvia Coccaro de Souza como primeira vice-presidente administrativa, Rodrigo Pohlmann Garcia como segundo vice-presidente administrativo, Mário Antônio Mombach Jaworoski como primeiro vice-presidente financeiro, e Vinícius Nahan dos Santos como segundo vice-presidente financeiro.

