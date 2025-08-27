Guarda Municipal vai emprestar 20 câmeras corporais para agentes da vigilância de Porto Alegre

Equipamentos da Guarda Municipal são acoplados no colete balístico. Duda Fortes / Agência RBS

Diante das críticas sobre os métodos de abordagem das equipes da Vigilância Sanitária da capital, a prefeitura de Porto Alegre informou que os fiscais começarão a usar câmeras corporais. Contudo, como o processo é burocrático e moroso, a Guarda Municipal irá emprestar 20 equipamentos para os agentes utilizarem nas inspeções, enquanto aguardam o processo de compra.

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha. Conforme o gestor, o processo de implementação das câmeras já estava em andamento e foi acelerado devido aos recentes acontecimentos.

No entanto, há um problema técnico temporário: as câmeras da Guarda Municipal são acopladas a coletes balísticos, o que não faz parte do uniforme dos agentes sanitários. Assim, será necessária uma adaptação para o uso adequado dos equipamentos.

Segundo Ritter, a implementação completa da medida deve levar cerca de 15 dias, incluindo o período de capacitação dos agentes para o manejo dos dispositivos. Atualmente, 30 fiscais atuam em Porto Alegre.

Convocação na Câmara

A Câmara de Vereadores aprovou, na segunda-feira (25), a convocação do secretário para prestar esclarecimentos sobre os recentes incidentes envolvendo a Vigilância Sanitária. Ritter aproveitará a oportunidade para apresentar os equipamentos da Guarda Municipal aos vereadores. A diretora da Vigilância Sanitária, Aline Medeiros, também estará presente.

Desde o início do ano, foram determinadas 30 interdições temporárias, o que representa um aumento de 200% em relação a 2024. O Centro Histórico lidera o ranking de denúncias, com 68 registros, seguido pelos bairros Partenon (45), Jardim Botânico (44) e Moinhos de Vento (30) — onde ocorreram casos de grande repercussão nas últimas semanas.