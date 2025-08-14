Grávida e com planos de ir para os EUA? Vistos podem ser negados

Medida facilitaria para que o filho obtivesse cidadania americana. kohanova1991 / adobe.stock.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira (14) nas suas redes sociais que pedidos de vistos para grávidas podem ser negados caso os agentes consulares vejam indícios de que os planos das mulheres sejam de dar à luz em território americano.

A medida facilitaria para que o filho obtivesse cidadania americana. A mensagem da Embaixada afirmava:

"Negaremos seu visto se acreditarmos que o seu principal objetivo de viagem é dar à luz nos Estados Unidos ou obter cidadania americana para o seu filho".