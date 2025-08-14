Grávida e com planos de ir para os EUA? Vistos podem ser negados

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta quinta-feira (14) nas suas redes sociais que pedidos de vistos para grávidas podem ser negados caso os agentes consulares vejam indícios de que os planos das mulheres sejam de dar à luz em território americano.
A medida facilitaria para que o filho obtivesse cidadania americana. A mensagem da Embaixada afirmava:
"Negaremos seu visto se acreditarmos que o seu principal objetivo de viagem é dar à luz nos Estados Unidos ou obter cidadania americana para o seu filho".
A medida segue a política americana de restringir o acesso de migrantes em território americano. Nesta quarta-feira (13), por exemplo, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que tomou medidas para revogar vistos de "vários funcionários do governo brasileiro" ligados ao programa Mais Médicos.