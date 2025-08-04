Governo avalia pedir à ONU aumento de valores repassados a países para a participação na COP30

Os recursos são de um fundo fiduciário, que subsidia a hospedagem. Rafa Neddermeyer / COP30 Brasil Amazônia/PR

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo brasileiro vê como uma possibilidade solicitar à Organização das Nações Unidas (ONU) o aumento de valores repassados para custear a participação de delegações na Conferência do Clima em Belém, a COP30. Os recursos são de um fundo fiduciário, que subsidia a hospedagem de 144 países participantes do evento.

A declaração foi dada pelo secretário extraordinário do governo federal para a COP30, Valter Correia da Silva, nesta segunda-feira (4), em entrevista ao Bom Dia Pará. Segundo o secretário, há uma base de diária definida com as cidades-sede, situação que ocorre em todas as Conferências. No caso de Belém, o valor é de US$ 149, enquanto cidades como São Paulo e Rio de Janeiro registram diárias de US$ 234 e US$ 229, respectivamente.

Secretário extraordinário do governo federal para a COP30, Valter Correia da Silva. Waldemir Barreto / Agência Senado/Divulgação

A coluna entrou em contato com a organização da COP30, que afirmou que são possibilidades a serem exploradas nas próximas reuniões. Até o momento, não houve nenhuma formalização de pedido.

Contexto

Na semana passada, durante uma reunião entre os organizadores e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi apresentada uma carta assinada por 25 países solicitando a transferência do evento. Na sexta-feira, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, disse que não existe um "plano B" e que o evento ocorrerá em Belém.